Egy 17 éves bosnyák és egy 20 éves török állampolgár fegyverrel a kezükben akart kirabolni egy schärdingi szupermarketet szeptember 30-án Felső-Ausztriában.

A fiatalok este fél hét körül léptek be az üzletbe, ahol fegyverrel követelték, hogy az 57 éves pénztáros nyissa ki a pénztárgépet és adja oda nekik a benne található készpénzt.

Egy technikai hiba miatt azonban az alkalmazott nem tudta kinyitni a pénztárgépet, mire a bosnyák megpróbálta kitépni a fiókot. Közben egy másik alkalmazottnak sikerült elmenekülnie és segítséget hívnia. Egy 32 éves magyar férfi, Kovács Attila az üzlet hátsó bejáratánál tartózkodott egy másik alkalmazottal, de a rablók láttán a pénztárhoz sietett és szembeszállt a támadókkal.

Dulakodás alakult ki közöttük, és szerencsére a törököt egy másik vásárlóval együtt a földön tudta tartani, amíg a rendőrség megérkezett. A bosnyák fiúnak sikerült elrohannia az üzletből, de rövidesen a lakcímén letartóztatták a hatóság emberei.

Attila a Borsnak nyilatkozott a történtekről.

"A kollégám munka után tett le az Unimarketnél. Nyolc éve, amióta kint dolgozom, mindennap betérek ebbe a boltba. Este épp a boltvezetővel beszélgettem a hátsó kijáratnál. Már indultam volna haza, amikor kirohant az egyik dolgozó, aki azt kiáltotta, 'rablás, fegyverrel rontottak be!' A boltvezető, Birgit azonnal megkért, hogy nézzek körül, mert tudta, hogy korábban tanultam rendvédelmet. Előre mentem, amikor láttam, hogy két fiatal kiabál a pénztárossal: add ide a pénzt vagy lelőlek! Az egyik fiú kezéből kiütöttem a fegyvert, mire ők azonnal visszatámadtak. Az egyikük beverte az arcomat... Egyszerre akartak engem leütni, de nem számítottak arra, hogy visszatámadok. A dolgozók közben lezárták az első ajtót, így mire menekülőre fogták volna a rablók, nem tudtak kimenni. Ekkor a magasabb fiút egy szorítófojtással letepertem és a földön tartottam, amíg a rendőrök kiértek. A másik támadó hazaszaladt, de fél órán belül őt is elfogták a zsaruk. Birgit, az üzletvezető rengetegszer megköszönte, hogy az életemet kockáztattam értük, és a dolgozók is nagyon hálásak voltak" - mesélte a bátor magyar, aki könnyebb sérülésekkel megúszta és akit most igazi hősként ünnepelnek Ausztriában.