Az album bemutatkozó trackje, a Piszkos kölyök egy komorabb hangulatú felvétel: mintha az újpesti gyökerű zenész újra háborúba indulna a lakótelepi élet kegyetlen csapásaival szemben, állva annak minden sarát. A kendőzetlen, önazonos rapbetéteket és mély basszusokkal telített ütemeket pedig ismét a díjnyertes rendező, Jimy J. Hollywood filmesítette meg.

A kollaborátorok között milliós nézettséget bezsebelő és tehetségkutató-nyertes előadók

Curtis azt is elárulta, hogy bár az első dalban még csak egyedül hallhatjuk, további számainál olyan nevek is feltűnnek majd, akikkel korábban már kiemelkedő sikereket értek el.

„Hatalmas öröm számomra, hogy ismét a szakma és a közönség által is elismert művészekkel dolgozhattam együtt – velem lesznek a legszókimondóbb társaim, azaz Essemm, 4Tress, valamint jó barátommal, Szabó Ádámmal is készül az új duettünk, és ne felejtsük ki a sorból szerzőtársamat, produceremet, Vígh Arnoldot sem. Természetesen Jimy-vel sem áll meg a klipgyártás a „Piszkos kölyök"-nél: már most elárulom, hogy jön az „Ez vagyok én" folytatása" – mondta el Széki Attila.

Curtis legutoljára 2019-ben adott ki EP-t: az azóta platinaminősítést szerzett A legismertebb senki olyan slágereket sorakoztatott fel, mint a Lehetne újra február vagy a Nem maradok padlón. Azóta több szólóprodukcióval is jelentkezett: legfrissebb ezek közül a decemberben kiadott, többmilliós nézettségű Fáradt lélek.