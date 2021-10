A gyönyörű műsorvezető, aki nemrég ment férjhez, most bejelentette, hogy otthagyta a TV2-t és a 168 órához igazolt. Stohl András nagylánya, Luca az Instagramon jelentette be a hírt, és azt is elárulta, hogy hamarosan a Szenzitív című műsort vezeti majd.

"Egy közel egyórás heti műsorról van szó, amelynek a címe: Szenzitív. Adásonként négy-öt vendéggel járunk körbe egy-egy uralkodó alapérzelmet. Az első adás témája a gyűlölet lesz, amely sajnos eléggé aktuális. Meghívtunk egy anyát, akinek tizenkilenc éves leszbikus lányát a gyűlölködő osztálytársak és tanárok taszították az öngyilkosságba. Ő az abszolút civil női szem, aki érzékelteti, mire képes a gyűlölet. Egy pszichológiai tanácsadóval általánosságában vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán miért 'szeretünk' ennyire gyűlölködni. Filippov Gábor politikai elemzővel keretbe helyezzük ezt az egészet. Vele arról beszélgetünk, hogy a közélet és a politika miként hat ebből a szempontból. Ezen kívül minden adásban egy művész is vendégeskedik majd. Elsőként Pion István író, slammer és a Pesti Hírlap főszerkesztője, aki egy, a kontextushoz kapcsolódó művészeti alkotással készül. Izgalmas, kreatív műsor lesz. Ilyen még nem volt Magyarországon"

-árulta el Luca a műsorról, aminek már egy adása le is ment.