A nő elrablásában és kínzásában a vőlegénye is részt vett.

Elrabolták, levetkőztették, megverték, és a fejét is leborotválták egy Bihar megyei könyvelőnőnek, mert a főnöke gyerekei úgy hitték, viszonyt folytat apjukkal. A kegyetlenkedésben a nő vőlegénye is részt vett, és társaival együtt több mint 8 órán át kínozták menyasszonyát, mivel mindenképp bosszút akart állni állítólag hűtlen társán.

A kínzásokat a cég egyik irodájában hajtották végre, majd mikor befejezték, a kétgyermekes nőt édesanyja házának kertjébe dobták. A bántalmazott nő amint magához tért, tárcsázta a segélyhívót, majd azonnal kórházba is szállították. A nő egyik térde és bordája is eltört, csúnya fejsérülést szenvedett, és teste több helyen is tele van zúzódásokkal. A kínzást elkövető fiatalokat 24 órára őrizetbe vették. A bűnügyi vizsgálatot a katonai ügyészség vette át, mivel a nő vőlegénye belügyi alkalmazott – írta meg a Maszol.