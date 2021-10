Többször írtunk már András yorki hercegről, akit pedofíliával vádolnak. II. Erzsébet fiának ügye több éve húzódik: az a hír járta, hogy a herceg orgiákon is részt vett, sőt, a Jeffrey Epstein-ügy miatt is beidézték. A királyi család a történtek óta látni sem akarja a herceget, azt is megtiltották neki, hogy velük étkezzen.