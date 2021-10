A Sztárban sztár leszek! című műsorban megismert Csontos Karina egy autóbalesetben vesztette életét három barátjával együtt. A fiatal lány élete utolsó perceiben is segítéget próbált kérni.

A fiatal lány három barátjával együtt egy autóbalesetben vesztette életét. Csontos Karina és társai egy autómentő trélerének ütköztek, autójuk pedig lángba borult.

Nem tudtak kimenekülni az égő kocsiból, de az énekesnő az utolsó percben is segítséget próbált kérni egy zárt Facebook-csoportban. Fotókat csinált az autóból, ezt töltötte fel segélyhívásként, de sajons hiába. Mindannyian bent égtek a kocsiban.

A fiatal lány édesanyja összeomlott, úgy tudni, kórházba is kellett szállítani. A Bors megkeresésére csak annyit közölt, nem tudja a részleteket, és nem is tud semmilyen kérdésre válaszolni. "Ne haragudjanak, nem tudok most semmire sem válaszolni" - mondta.