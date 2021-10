Kandech Evelyne 37 évesen távozott az élők sorából. A Megasztár egykori versenyzőjének élete akkor fordult rosszra, amikor elvesztette 5 évvel ezelőtt édesanyját. Ekkor Pécsre költözött, fellépései megfogyatkoztak, ezért pincérnőként helyezkedett el. Sajnos a pandémia miatt elvesztette ezt a bevételi forrását is, és habár küzdött a betegségével, a barátaitól nem kért segítséget.

"Most már tudjuk, hogy akkor nagyon nehéz helyzetbe került. Csak most, a halála után állt össze a kép, hogy mi történt szegénnyel. Többen is voltunk, akik rendszeresen kerestük, szerettük volna tartani vele a kapcsolatot, de nem jártunk sikerrel. Egy egy üzenetre hónapok múlva válaszolt, ha válaszolt egyáltalán, teljesen elzárkózott mindenki elől. Most derült csak ki, hogy a járvány kitörésével elvesztette a munkáját, semmi pénze nem volt" - mondta a Borsnak Evelyne barátja.

Egyszer azt mondta, hogy inkább meghal, minthogy segítséget kérjen. Döbbenetes, de végül így is lett... Szívszorító, hogy inkább meghalt, minthogy veszítsen a büszkeségéből" - tette hozzá a barát.

Evelyne-nek nincsenek közeli rokonai, külföldön élő édesapjának pedig nincsen pénze a temetés finanszírozására. Így köztemetéssel helyezhetnék végső nyugalomra, de a megasztáros társai ezt nem fogják hagyni.