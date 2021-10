Star soprano Edita Gruberová has died aged 74 Sie war die "Königin der Koloratur", erst 2019 hatte sie ihre Bühnenkarriere offiziell beendet, mit einer umjubelten Elisabetta in "Roberto Devereux" in München. Heute ist Edita Gruberová in Zürich gestorben: https://t.co/SuBnwfoBuDpic.twitter.com/drvBbxsyjh