Véget ért a Survivor című túlélőshow múlt hét pénteken. A játék győztese és egyben a húsz millió forintos főnyeremény tulajdonosa a Holtak szigetéről visszatért Pintér Dániel. A Blikk szerkesztősége vendégül látta őt és még két volt játékostársát, Széphalmi Juliskát és Járai Mátét, akik a rajongók kérésének eleget téve őszintén válaszoltak a nézők kérdéseire.

A Facebookon közvetített élő adásában Pintér Dani arról mesélt, hogy szakember segítségét kellett kérnie hazatérte után:

"Picit másként éltem meg a hazatérést. Egy űzött vad voltam egész nyáron. Úgy éreztem, hogy mindenhonnan támadás jöhet, hogy mindenhonnan védenem kell magam. Nagyon türelmetlen voltam, nagyon sok szorongáson mentem keresztül. Most terápiára járok. Ettől függetlenül is jártam korábban, de most úgy voltam vele, hogy akkor irány vissza, mert van mit megbeszélni. Szerintem, ha azt mondjuk, hogy Survivort mindenkinek, akkor azt is mondhatjuk, hogy terápiát mindenkinek."