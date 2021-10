Szeptember közepén egy országot sokkolt a hír , egy Dunakeszin élő férfi meggyilkolta exfeleségét, volt anyósát és hétéves kisfiát, Maximiliánt. A ház előtt a hozzátartozók emlékhelyet alakítottak ki, most pedig kiderült, mikor lesz az áldozatok temetése.

Még mindig gyászol Dunakeszi és a család: azt mondják, soha nem tudják kitörölni az emlékeikből a borzalmakat, amelyeket a családirtó férfi elkövetett. Sokan lerótták kegyeletüket a háznál kialakított emlékhelynél, amelyet Melinda egyik közeli ismerőse rendezett be. Egy kisebb területet hófehér murvával szórt le, virágokat ültetett oda, és mécseseket, valamint keresztet helyezett el - írja a Bors.

A napilap azt is megtudta, hogy kitűzték a temetés időpontját is. Az egyik helyi katolikus templom úrnatemetőjében nyugszik Margitka, a dédnagymama férje, ide temetik gyilkosság áldozatait is. Egy helybeli szerint az idős asszony képtelen feldolgozni a veszteséget, a tragédia óta másodszor szorul pszichiátriai kezelésre.