Halálos kimenetelű baleset történt kedden délután az M1-es kivezető Győr felé tartó oldalán, Bábolna térségében. Felújítási munkálatok miatt állt a kocsisor, amit a kisbusz sofőrje feltehetőleg későn észlelt, és nekirohant egy kamionnak. A kisbuszban utazó hat személyből öten a helyszínen meghaltak, egy embert pedig kórházba vittek.

Egy szemtanú is megszólalt, aki közölte, látták az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy áll a forgalom, ők le is lassítottak, a kisbusz sofőrje azonban ezt nem tette meg. "A belső sávban egy bordó kisbusz ment, mondtam is a férjemnek: úristen, nem áll meg. Abban a pillanatban durrant" - mondta a nő az RTL-nek.