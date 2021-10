Mindenki meglepődött, amikor Palik László októberben bejelentette, hogy három évad és 303 epizód után búcsúzik az Exatlon Hungarytól és a TV2-től . Most végre kiderült, hol láthatjuk újra a népszerű műsorvezetőt.

Palik László volt az Exatlon Hungary egyik arca, így mindenki meglepődött, amikor a műsorvezető idén októberben bejelentette, hogy búcsúzik a műsortól és a TV2-től is. Palik László most az Indexnek beszélt először arról, hogy a Manna Vision Médiánál folytatja a karrierjét, „Palikék Világa by Manna" címmel indít online sorozatot a YouTube-on a műsorszolgáltatóval együttműködésben.

Azt gondolom, amibe most kezdek, hatalmas kihívás számomra, talán az utolsó nagy kihívásom, ugyanis a verseny itt korlátlan. A YouTube-ra percenként a világon ötszáz óra anyagot töltenek fel, egy adott percben tehát ezzel az ötszáz órával kell versenyeznie annak, aki úgy gondolja, hogy az online téren keresztül megy. Ez a dolog mindig is halálosan izgatott, és még ennyi idősen is nagyon foglalkoztat. Engem ugyanis egyetlen egy dolog érdekel, így vagyok bekötve: a verseny"

- nyilatkozta Palik László, akinek a mai naptól indul a YouTube-csatornája, amelyen november 15-től heti három alkalommal kap friss tartalmat a fogyasztó, hétfőn, csütörtökön és szombaton, mindhárom alkalommal más-más tematikában.