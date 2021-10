Több forrás is megerősítette, hogy Gigi Hadid és Zayn Malik szakítottak. A pár 2015-ben kezdett randevúzni, tavaly pedig közös gyermekük is született, a most már 13 hónapos Khai, akit ezentúl is együtt fognak nevelni - írja a People.

Korábban a TMZ robbantotta a hírt, miszerint Gigi édesanyja egy nyilatkozatot adott ki, melyben az állt, hogy Zayn Malik megütötte őt. Gigi édesanyja, Yolanda azt fontolgatta, hogy rendőrségi feljelentést tesz Malik ellen, aki határozottan tagadta az állításokat. A szakítás híre ezután jelent meg a sajtóban, egyelőre sem az énekesnő, sem a szupermodell nem nyilatkoztak.

Gigi a kislányára összpontosít jelenleg, hogy neki minden a lehető legjobb legyen. Türelmet és megértést kér most a sajtó részéről"

- mondta Gigi képviselője.