A külföldi vendégek lehúzására szakosodott szórakozóhelyet szüntettek meg a rendőrök. Ugyanaz a tulajdonosi kör már korábban, egy másik helyen is hasonló módon üzemeltette a bárját. Hiába költöztették át az üzletüket, ezúttal is megtalálták őket. Az üzletvezetőket őrizetbe vették.

Egy erzsébetvárosi szórakozóhelyen akcióztak a rendőrök, mert információt kaptak arról, hogy az ott dolgozók az elmúlt időszakban több alkalommal is a többszörösét számlázták ki vendégeiknek. Az ellenőrzés során tetten érték az alkalmazottakat, akik egy német állampolgár részére 212 ezer forint italfogyasztásról állítottak ki számlát, holott a férfi csak egy kávét kért magának. Amikor a vendég vitatta az összeget, a személyzet fenyegetéssel próbálta jobb belátásra bírni. Azzal fenyegették, hogyha nem rendezi a fogyasztást, rendőrt hívnak és az eljárásban felmerülő költségeket, valamint a tolmács díjat is neki kell megtéríteni. A német sértett a szórakozóhelyet megszálló nyomozóknak azt is elmondta, hogy a bárban két nő ültette le, majd hordta ki neki az italokat anélkül, hogy ő rendelt volna, hiszen pacemakere miatt nem is szokott alkoholt inni. A nyomozók az akciót megelőző felderítő munka során már ismerős üzemeltetői kört azonosítottak a Rákóczi úton működő bár mögött; korábban szintén túlszámlázás miatt ugyanahhoz a családhoz tartozó üzletet számoltak fel a Váci úton.

A gyanú szerint az alkalmazottak becsábították a külföldi vendégeket a szórakozóhelyre, majd italt vittek nekik akkor is, ha épp nem rendeltek. Amikor a vendégek távozni akartak, a fogyasztás mértékéhez képest jelentősen magasabb összeget kellett fizetniük. Volt olyan eset, amikor egy pohár sörért 250 ezer forintot kértek. Az alkalmazottak, hogy biztos megkapják a pénzt, több esetben a bankautomatákhoz is elkísérték a sértetteket, de volt, akiktől ellopták a pénztárcáját, illetve megfenyegették és megverték.

A bárból a rendőrök három alkalmazottat állítottak elő, két nőt és a biztonsági őrt, akinél kést, gáz- és riasztófegyvert, valamint gázspray-t is találtak. Az üzletet vezető 56 éves nőt szintén a bárban, 36 éves fiát lakásán fogták el a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai. A csalásból származtatható vagyon lefoglalása érdekében a nyomozók több, mint 7 millió forint értékben foglaltak le autót, számítógépeket, táblagépeket, mobiltelefonokat és pénzt.

Az üzletszerűen elkövetett csalás miatt indított eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a két üzletvezetőt a csalás mellett személyi szabadság megsértésével és önbíráskodással is gyanúsítják. A rendőrök a két tulajdonost őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására - írja a Police.hu.