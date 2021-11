Nyolc énekes lépett fel a TV2 Sztárban sztár leszek! ötödik élő show-jában. Az egyéni produkciók mellett most a versenyzők duettel is színpadra álltak. A követező héten már csak heten küzdenek a győzelemért, vasárnap este a mesterek és a nézők döntése alapján a Tóth Gabi csapatában versenyző Balogh Krisztofer esett ki a tehetségkutatóból.

Krisztofer a Sztárban Sztár leszek! egykori mestere, Horváth Tamás bőrébe bújt, mutatjuk a produkcióját.

Ahogy szombat este a Dancing with the Stars, úgy a Sztárban sztár leszek! október végi adása is a halloween jegyében zajlott.