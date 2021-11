Exkluzív interjút adott az az ügyvéd, aki tévesen került börtönbe. Most feljelentést akar tenni Galambos Lajos ellen.

Dr. Puskás Ferenc ártatlanul töltött hatvan napot börtönben, de sikerült tisztáznia magát, hogy nem tartozik semmilyen bűnbandához. A Tények Plusz úgy tudja, az ügyvéd feljelentést fog tenni Galambos Lajos ellen.

Ahogy már mi is megírtuk, Lajcsitól korábban 200 milliót akart kicsalni egy férfi, aki nemrég szintén a Tényeknek adott interjút. A férfi elmondta, hogy a trombitás elfogadta az ajánlatot, ezért ő is bűnös, továbbá, hogy azt ígérte a zenésznek, hogy az összegért cserébe kedvező irányba befolyásolja a bírósági per ítéletét. Galambos Lajos első fokon két év és tíz hónap letöltendőt kapott.

Kiderült, hogy Dr. Puskás Ferenc ismeri Lajcsi zsarolóját, ugyanis a férfi megkérte, hogy legyen Lajcsi ügyvédje a sok éve húzódó ügyben. Az is kiderült, hogy találkozásuk alkalmával a trombitás hangfelvételt készített beszélgetésükről.

„Nekem nem volt tudomásom róla, hogy Galambos úr felveszi a beszélgetésünket. De utólag hálás vagyok neki, mert a felvétel rögzítve lett, a nyomozati anyag részét képezi, és ez is teljes mértékben a mentességemet bizonyítja" – mondta az ügyvéd.

Lajos és zsarolója két évre szóló, 100-100 milliós kölcsönszerződés megszerkesztésével akarták megbízni őt, de arról nem tudott, hogy vesztegetési pénzről van szó.

Mivel ártatlanul húzták bele az ügybe, feljelentést fog tenni Lajos ellen hamis tanúzás és felbujtás vádjával.