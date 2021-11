Árokba hajtott és az oldalára borult egy busz a 47-es főút 193-as kilométerénél, Hódmezővásárhely térségében, a Székkutas felé vezető szakaszon.

A balesethez a hódmezővásárhelyi és a szegedi tűzoltókat riasztották. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett szakaszon félpályán, rendőri irányítással halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

A Rádió 7 információi szerint a hódmezővásárhelyi, az orosházi és a szegedi tűzoltók is a helyszínen vannak, illetve öt-hat mentőt, valamint mentőhelikoptert is riasztottak, mert több sérült is van.