A Dancing with the Stars szombati adásában a Riszaviadal volt a téma: ezúttal Kozma Dominik és Lissák Laura búcsúzott a versenytől.

Sztárvendégekkel és párbajokkal folytatódott a Dancing with the Stars a TV2-n. Ahogy mindig, most is a zsűri pontszámai mellett a nézők szavazatai alapján alakult ki a végeredmény, így az is kiderült, hogy Kozma Dominik és Lissák Laura nem lehet ott az elődöntőben.

Produkcióikat itt megnézheted: