A telenovellák kiránynőjének nehéz volt félre tenni veszteségét és fájdalmát, amikor a Dancing with the Stars színpadára lépett.

Annak ellenére, hogy Gabriela Spanicnak rengeteg szép emléke van Magyarországról, azt sem tagadta, hogy élete legnehezebb részét is itt élte meg egy évvel ezelőtt.-írja a Ripost.

Édesanyja sokáig küzdött súlyos betegséggel, amely miatt érzett fájdalmát hétről hétre félre kellett tennie produkciói során. A Life.hu-nak korábban nyilatkozott arról, hogy édesanyja mindig arra nevelte, hogy mindig menjen az álmai után, mely kérésének a színésznő a verseny időszakában is eleget tett.

Most nyilatkozott arról a napról, amikor is, mielőtt színpadra lépett volna a Dancing with the Stars műsorában, közvetlen előtte két órával búcsúzott telefonon haldokló édesanyjától.

Életem nagyon boldog időszaka volt az, amikor tavaly ilyentájt zajlottak a Dancing with the Stars próbái és adásai. Úgy jöttem el Mexikóból, hogy édesanyám, akiről a közvélemény nem tudta, hogy a rákkal harcol, jól volt. Semmi jele nem volt annak, hogy tragédia közeleg. Az állapota nagyon gyorsan, szinte órák alatt drasztikusan romlott.

Aznap, amikor elment, telefonon elbúcsúztam tőle, majd színpadra léptem és az egész show számomra legemlékezetesebb és egyben legnehezebb két percét töltöttem el a színpadon. Aznap este neki táncoltam, ő pedig abban a két percben örökre lehunyta a szemét. – kezdte Gaby.