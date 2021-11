A világsztár elmesélte, hogy nagyon örül annak, hogy visszatérhetett Magyarországra, és ismét találkozhatott a Dancing with the Stars csapatával.

Gabriela Spanic rengeteg jó élménnyel gazdagodott a tavalyi év folyamán és nagyon örült annak, amikor megtudta, hogy idén ismét visszatérhet a Dancing with the Stars színpadára. A világsztár egyből igent mondott a felkérésre, és még az édesapját is magával hozta, akinek nagyon tetszenek a magyar hölgyek.

Andrei Mangra nagyon szerencsésnek érzi magát, amiért két olyan csaj is táncpartnere lehet, mint Tóth Andi és Gabriela Spanic. A profi táncos azt is elárulta, hogy a szombati fellépés tele lesz humorral, így már ő is izgatottan várja a szombat estét.

A világsztár arra a kérdésre, hogy mi hiányzott neki Magyarországról, azt válaszolta, hogy leginkább az ételek, és bármily meglepő, de szereti a melegszendvicset, ezen kívül imádja a húslevest, és a gulyáslevest, valamint a pörkölt is elnyerte a tetszését.