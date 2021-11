Az elmúlt napokban már nem csak Szerednye község közelében, hanem az egész megyében kereste a rendőrség azt a fiút, akinek november 5-ről 6-ára virradóan veszett nyoma Kárpátalján. A fiatal a nagymamájával élt együtt, de két hete senki sem látta. Egy születésnapi összejövetelre tartott, ahova nem érkezett meg.

Eltűnését nagybátyja jelentette be, és most a férfi volt az, aki közölte a rendőrséggel, hogy megtalálták a fiú holttestét. A 18 éves fiatalra az erdőben felakasztva bukkant egy önkéntesekből álló kutatócsoport. A rendőrség egyelőre öngyilkosság ügyében indított nyomozást, de majd a boncolás fog fényt deríteni arra, mi is okozta a fiú halálát - írja a karpataljalap.net.