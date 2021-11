Kajdi Csaba többször engedett már betekintést életébe, volt, hogy még a hálószobáját is megmutatta a kameráknak. Olyan részletesen azonban soha nem mesélte el a történetét, mint önéletrajzi könyvében, amelyben tragikus események is olvashatók, így például az életmentő műtétjének története.

Cyla 13 éves volt, amikor testvérével felmásztak a kertjükben álló meggyfára, hogy leszedjék az érett gyümölcsöket, de a sztár leesett és olyan szerencsétlenül ért földet, hogy azonnal műteni kellett. "Már azt hiszem, tele is szedtük a kosarunkat, talán épp a legeslegutolsó páros szem meggyért nyújtóztam épp az ág felé, hogy elérjem, mikor egyszer csak jött egy óriási reccsenés, merthogy a meggyfa ága még ráadásul baromi könnyen is törik. Úgyhogy egyetlen pillanat alatt zuhantam le és csapódtam be olyan 6 méter magasról a földbe " - idézi a könyvben leírtakat a Blikk. A fának döntött díszkőnek csapódott, meg sem tudott mozdulni a zuhanás után. Egyből kórházba szállították. "Kiderült, hogy 5 részre robbant szét a jobb oldali vesém, az egész vesemedence bevérzett, úgyhogy életmentő műtétet kellett azonnal végrehajtani, miközben nem voltam eszméletemnél, ha jól tudom, be is állt a klinikai halál..." - mondta.