„Naponta több százan írnak rám, többnyire lányok, akiktől nemcsak szexi fotókat, de ajánlatokat is kapok. Szerintem ez teljesen természetes, de igyekszem a helyén kezelni az irántam érzett rajongást" – kezdte a lapnak a fiatalember, aki arról is mesélt, hogy milyen volt a gyermekkora.

„A diákéveim inkább szóltak a balhéról, mint a tanulásról. Tizenhét éves koromig finoman fogalmazva is eléggé züllött életet éltem" – vallotta be Márkó, aki a magazinban arról is mesél, hogy milyen tragédia árnyékolta be a fiatalkorát.



