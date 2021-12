A tematikus Facebook-csoportokban egymásra találnak a szerettükért aggódó emberek. Sokan megosztják a történetüket, egymástól kérnek tanácsot, olyanoktól, akik már voltak hasonló helyzetben - írja a Ripost.

Egy ilyen csoportban számolt be egy nő apósa történetéről: amikor a férfi kórházba került, a nő beszámolt a jobb, és a rosszabb pillanatokról is. Nemrég arról írt, hogy már jobban van az apósa, aztán hirtelen a halálhírét közölte:

"Sajnos rossz hírrel jöttem. Telefonáltak a kórházból, apósom szervezete feladta a harcot. Összeomlott a szervezete teljesen, csökken az oxigénszintje is, olyan értékei vannak, hogy nem tudják megmenteni. Ha leáll mindene, lekapcsolják a gépről. Ezt az orvos mondta. Anyósom és az egész család kiborult most. Itt a csopiba nagyon kedvesek voltatok, sokan írtatok és biztattatok. Köszönöm nektek ezt. Próbáltunk bízni és hinni, hogy legyőzi a vírust. De sajnos most ez nem így történt, a szervezete feladta a harcot" - osztotta meg a nő a szomorú hírt.

Sokan támogatásukat és részvétüket fejezték ki a család felé, elmondták, mennyire szurkoltak a nagypapa felépüléséért.

Pár nappal ezelőtt vesztette életét egy háromgyermekes, mórahalmi mentős, Hatvani Balázs, tegnap pedig egy újabb frontvonalban harcoló embert győzött le a kór: "Dr. Wlassics Katalin mentőorvos valóban az életét adta értünk. A szó leghétköznapibb és legtragikusabb értelmében. Miközben légszomjjal küzdő embereket mentett, megfertőződött a koronavírussal, és itt hagyott minket örökre" – idézi a Ripost az egyik megemlékezést.