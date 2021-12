Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, milyen döntések születtek a mai kormányülésen.

Újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet, amelynek keretében másfél hét alatt majdnem egymillió embert oltottak be. Többségében a harmadik dózist vették fel a magyarok, ám jócskán vannak azok is, akik most először kapták meg a Covid-védőoltást. Az oltási akcióhét így december 10-ig tart majd, vakcina pedig bőven van a Szputnyikon kívül mindegyik fajtából.

A Kormányinfó másik fontos bejelentése, hogy a kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a védettségi igazolvány érvényességét a harmadik oltáshoz kössék.A törvényjavaslat még nincsen készen, és az elfogadásának pontos idejét sem árulta el a miniszter.

Gulyás szerint a harmadik oltás felvétele kulcsfontosságú, mivel a második dózisban nyárig részesülők, nagyjából 3,7 millió ember védettsége decemberre jelentősen lecsökkent, hiszen a második oltás óta eltelt hat hónap. Ezért ezeket a két dózissal oltottakat a kormány igyekszik megkeresni, hogy a harmadik oltás felvételére biztassa őket.

A miniszter kitért még a fiatalok oltására is, elmondta hogy az 5-11 évesek számára 2 millió Pfizer-vakcina érkezik december 13. után.