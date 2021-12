Heteken át mindenki azt találgatta, hogy kerülhetett éles lőszer a kellékfegyverbe, és miért nem tartották be azokat a biztonsági előírásokat, amikkel megelőzhető lett volna a tragédia. Ugyan már több hét is eltelt a baleset óta, most sem tudják, kinek a hibája vezetett a fiatal operatőr, Halyna Hutchins halálához.

A gyilkos lövést Alec Baldwin adta le, aki sokáig nem nyilatkozott a sajtónak, ha mégis, csak pár percre válaszolt a kérdésekre. A héten azonban exkluzív interjút adott az egyik amerikai hírcsatornának, amihez egy előzetest is kiadott a tévétársaság. A részletben megdöbbentő kijelentést tett a színész.

Nem húztam meg a ravaszt. Soha nem emelnék fegyvert senkire

– idézte a Bors a színészt, aki még hozzátette, hogy elképzelése sincs arról, hogyan kerülhetett éles töltény a pisztolyba, vagy egyáltalán a forgatás helyszínére. Az interjút amerikai idő szerint csütörtök este vetítik.