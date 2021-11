A Rust című westernt forgatta a stáb, amikor Alec Baldwin mit sem sejtve meghúzta a kellékpisztoly ravaszát. A díszletelemben azonban éles töltény volt. A színész megsebesítette a film rendezőjét, és halálos sebet ejtett az operatőrön, a tehetséges Halyna Hutchinson.

Már többen is megszólaltak az ügyben, nyilatkozott a fegyverszakértő, a segédrendező, a rendező és maga Alec Baldwin is, előrelépés azonban nem történt az ügyben. Emiatt is írhatott most zaklatott hangvételű bejegyzést az amerikai írónő és publicista, Candace Owens - szúrta ki a Bors.

Van bármi oka annak, hogy Alec Baldwint még nem tartóztatták le?

- teszi fel a kérdést Twitteren Candace.

Az írónő azzal folytatja a bejegyzést, hogy szerinte még mindig nem tanulta meg az emberiség, hogy a fegyveres balesetek okozóit, bárki is legyen az, minden esetben le kell tartóztatni. Felidézi például egy rendőrnő, Amber Guyger esetét, aki véletlenül a szomszédja házába ment be, és betőrönek hitte az ott élő férfit, ezért lelőtte. A rendőrt három napon belül letartóztatták és 10 éves börtönbüntetésre ítélték.