Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből Németországban - jelentette be Angela Merkel ügyvezető kancellár csütörtökön Berlinben. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán hozott döntés szerint valamennyi tartományban bevezetik, hogy az új típusú koronavírus okozta betegség elleni védőoltással nem rendelkezők kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be.

A vírus terjedésének lassításához egy sor további korlátozást is bevezetnek, mert a Covid-19 miatt kórházba kerülők nagy száma miatt veszélybe került az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége.

Az új szabályok közé tartozik, hogy az oltatlanokat a kulturális és más szabadidős intézményekből is kitiltják. Így nem járhatnak például moziba vagy uszodába. A tartományok választhatják azt is, hogy az oltással rendelkezőket és a fertőzésen igazoltan átesett embereket is csak friss negatív vírusteszt lelettel engedhetik be.

Az oltatlanok elszigetelését szolgálja az a szabály is, hogy egy-egy háztartás tagjai legfeljebb egy további háztartás maximum két tagjával tölthetik együtt az időt, ha van a csoportban oltatlan.