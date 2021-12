A Magyarországon született Vona Ibit 1991-ben érte hatalmas szerencse, egy barátjával ugyanis megnyerték a kanadai lottó jackpotját. A 10 millió dolláros, azaz körülbelül 3,2 milliárd forintos pénzdíjat elfelezték. A nőgyógyász férjével élő nő bőkezűen adakozott családtagjainak a nyereményből, és vásárolt egy kastélyt is, amelyben férjével éltek. A hatalmas villában azonban a legtöbb idejüket külön töltötték, a Bors szerint Ibi a szenvedélybetegségét, az alkoholt is el tudta titkolni férje elől, hiszen a félkarú rablónak nevezett játékautomaták társaságában is több időt töltött, mint házastársával.

2003-ban érte a halál, és habár az nem volt egyértelmű, mi vezetett a tragédiához, a halottkém rögtön észrevette a tűszúrásokat a nő lábfején. Az végül hamar kiderült, hogy a nővel saját férje végzett, de arról sokáig nem rántották le a leplet, hogy mit is fecskendezett be feleségébe. Azt azonban lehetett tudni, hogy esze ágában sem volt újraéleszteni a végzetes napon a nőt, helyette inkább ingatlanügynökét hívta.