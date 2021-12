Két nappal 67. születésnapja előtt késelték halálra Lazsányi Lászlót, a Csepel egykori focistáját a Nánási úti apartmanházban. Lazsányi nem csak sportteljesítménye miatt ismert, ő volt ugyanis Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő apósa. A politikus kilenc évvel ezelőtt vette feleségül a férfi lányát, Lazsányi Erikát.

A rendőrség információi szerint a Nánási úti ingatlanban szóváltást követően történt a tragédia. Az egyik szobát bérlő 57 éves informatikus egy éve érkezett az épületbe, és bár eleinte nem volt vele semmilyen probléma, az elmúlt hónapokban nem tudta fizetni a bérleti díjat. Az ajtón zárat is cseréltek, de ő mindig feltörte és visszatért a szobába. A múlt heti esetnél veszett össze egymással a két férfi, amikor a bérlő kést rántott és leszúrta a lakástulajdonos sportembert.

A rendőrök még a helyszínen elfogták a támadót, Lazsányi László életét azonban a kiérkező mentősök nem tudták megmenteni.

"Többször is távozásra szólították fel, Lazsányi László is határozottan kérte, hogy hagyja el a szobáját. Sőt a zárat is többször cserélték. A férfi azonban egyre erőszakosabban tért vissza, volt, hogy az ajtó zárját is felfeszítette"

– mondta a Blikknek egy, a neve elhallgatását kérő férfi.

"Péntek délután is úgy tért vissza, hogy a szobája ajtaján már új zár volt. Ekkor elővette a nála lévő vadászkést, és azzal feszítette fel a zárat. Erről értesülve ment fel a Dunára néző apartmanba László, és kérte számon a történteket. A vita veszekedésig fajult, ekkor a korábbi bérlő a behatoláshoz használt vadászkéssel megszúrta az ingatlan tulajdonosát."