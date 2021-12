"Szegény Mecky nem ébredt már fel, így a szerettei nem tudtak vele beszélni, nem köszönhettek el tőle. A felesége, Zsóka rendszeresen járt be hozzá, hétfő reggel pedig szólhattak neki, hogy eljött az idő. Zsóka ott volt vele, fogta a kezét, amikor meghalt. Biztos vagyok benne, az, hogy a felesége mindennap bement hozzá, az a támogatás és szeretet, amit kapott, az tartotta őt eddig életben, amiatt tudott küzdeni, harcolni, ám a vírus legyőzte a szervezetét" - mondta az Omega menedzsere, Trunkos András a Blikknek.

Senki sem tudja még felfogni a történteket, a rajogók és a zenésztársak is gyászolnak, de kétségkívül a családnak a legnehezebb. Kóbor lánya, a 14 éves Léna összetört. Trunkos mindenkit arra kér, tartsák tiszteletben a gyászukat:

"A családnak nagyon nehéz most. Rendezni kell a soraikat, elfogadni az elfogadhatatlant. Több rajongó is megjelent a házánál és mécsest gyújtottak Mecky emlékére. A család tudja, hogy sokan szerették őt, értik a fájdalmukat, és köszönik a rajongók támogatását, ám arra kérünk mindenkit, hogy ne menjenek oda a házhoz, hagyják csendben gyászolni őket. Tartsák tiszteletben azt, mekkora lelki terhet jelent, hogy a kapu előtt ott égnek a mécsesek. Lesz majd megemlékezés, ennek pontos időpontjáról és helyszínéről tájékoztatjuk a rajongókat, ahogyan a temetésről is."