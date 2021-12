"Én most nagyon el vagyok szomorodva. Nekem most az egésztől elment a kedvem. Ez az a pont, ahol az érzem, hogy olyan öngólt fogunk rúgni magunknak, hogy rossz lesz nézni. Nekem nagyon rossz megélni, ami most történik, hogy ennyire szerencsétlenek vagyunk. Nagyon rossz érzés. Most úgy szeretnék nem az lenni, aki vagyok, hanem olyan lány, aki kiskorában csinált rétest. Borzasztóan bánt, nekünk nem volt ilyen. Nekünk ez a rétes így kimaradt és ez rossz. Utálom az olyan helyzeteket, ahol ilyen tehetetlenséget érzek. Annyira akarnám, olyan nagy a tétje és nincs itt a megoldás" - panaszolta Sylvi és hozzátette.

"Nagyon szeretnék erre megoldást találni, de nincs egységben a csapat. Nincs közös hullámhossz. Az egyik azt mondja, hogy több zsír, a másik azt, hogy kevesebb zsír."