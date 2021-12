Hétfőn a kezdetben még felhős keleti tájakon is csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a havazás, hószállingózás. A nyugati részeken viszont erősen felhős, borult marad az ég, ott még gyenge eső, esetleg havas eső szórványosan előfordulhat. A legtöbb napsütés a középső országrészben várható. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkülhet, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között alakul, a derült, szélcsendes részeken lesz a leghidegebb. A nappali maximumok plusz 1 és 6 fok között alakulnak.



Kedden az ország nagy részén változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel, de főleg a Dunántúlon maradhatnak tartósabban felhős, párás, ködös vidékek is. Számottevő csapadék nem valószínű, de főként a nyugati megyékben néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és plusz 3 fok között valószínű, a hóval borított kevésbé felhős tájakon lesz hidegebb, a felhősebb nyugati megyékben enyhébb az éjszaka. A legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul.



Szerdára virradó éjszaka nagy területen képződhet köd, amely napközben is több helyen megmaradhat, viszonylag kevés helyen süthet ki a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de főleg a Dunántúlon helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső, keletebbre néhol ónos szitálás, hószállingózás is. A minimumhőmérséklet mínusz 11 és plusz 3 fok között alakul. A maximumok mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulnak, a tartósan ködös, rétegfelhős részeken maradhat fagypont alatt a hőmérséklet.



Csütörtököneleinte legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő, majd napközben szórványosan lehet eső, keleten néhol esetleg havas eső. A szél sokfelé élénk, a Dunántúlon erős is lehet. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, napközben 0 és plusz 6 fok közötti értékek várhatók.



Pénteken jelentős csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat zápor, hózápor.A szél elsősorban a Dunántúlon sokfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3, a maximum-hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett számottevő csapadék nem valószínű, néhol azonban előfordulhat hózápor. Főként a Dunántúlon gyakran megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A hajnali mínusz 7 és plusz 1 fok közötti értékekről kora délutánra mínusz 1 és plusz 6 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap inkább felhős lesz az ég. Helyenként előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, nagyobb eséllyel hó. A szél élénk, főleg a Dunántúlon sok helyen erős lesz. A minimumok mínusz 8 és plusz 1, a maximumok mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulnak.