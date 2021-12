A biokémikus elmondta, hogy a védőoltás beadásával a vérben keletkező ellenanyag mellett az orrnyálkahártyában is lesz ellenanyag. Azonban, ha a vérben elkezd csökkenni az ellenanyag szintje, ezzel párhuzamosan az orrnyálkhártyában is csökken - ezért fertőződhet meg az, aki régen volt beoltva - írja a hirado.hu.

"Az egyén azonban megfertőződés esetén is védve van, mert amikor a vírus bejut a keringésbe, az emlékezősejtek felismerik" - mondta Karikó.

A kialakult védelem megakadályozza, hogy az egyénnek súlyos tünetei legyen. Azt is elmondta, hogy nem csak az fontos, milyen ellenanyag van jelen, hanem az egyén egészségi állapota is. Akik felvették az oltást, mégis kórházba kerültek, azoknál a személyeknél jelen volt valamilyen háttérbetegség is.

Hozzátette, nagyon meglepő, hogy a cukorbetegség mennyire hozzájárult a tünetek súlyosbodásához.

Ha az új típusú koronavírus legújabb mutánsa, az omikron, kiszorítja az eddig domináns deltát, akkor akár véget is érhet a járvány - írja a hírportál.

A világ kutatói jelenleg gőzerővel vizsgálják, hogy a mostani oltások védenek-e az omikron-variáns ellen. A kísérletek soránt a beoltott emberek véréből egy művileg létrehozott álvírussal próbálják azt neutralizálni.