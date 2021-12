A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 991 639 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 170 416 főre csökkent. 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt három hétben zajlott Oltási akció vasárnap este lezárult, összesen 1 millió 436 ezren vettek fel oltást, közülük 1 millió 171 ezer fő már a megerősítő oltást vette fel, és 166 ezer fő eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. Szombaton megnyílt az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához, az érvényesített regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni.

A három hetes Oltási akció tehát lezárult, a kórházi oltópontok mától ismét normál menetrendben oltanak, aki szeretné beoltatni magát az a www.eeszt.gov.hu honlapon foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását. További Oltási akciók is várhatóak a közeljövőben, ezekről hamarosan tájékoztatást adunk.



A beoltottak száma 6 190 822 fő, közülük 5 893 531 fő már a második oltását is megkapta, 3 005 109 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.