A közlemény szerint a mutáció egy olyan házaspárt fertőzött meg, akik nem utaztak külföldre az utóbbi időben, tehát csak Magyarországon kaphatták el a betegséget.

A magyar laboratórium nemrég bevezetett új PCR vizsgálata képes kimutatni minden új koronavírus-fertőzést, és azt is külön kimutatja, ha az omikron variáns okozta a megbetegedést. A vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették és Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfőn az M1 Híradóban is beszélt róla.

Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője elmondta:

"Csak idő kérdése volt, hogy a Dél-Afrikából származó legújabb koronavírus-változat, az omikron hazánkat is elérje. Laboratóriumunk ezidáig két vizsgált személy esetében mutatta ki bizonyítottan az omikron-variáns jelenlétét, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítettek. Mindez feltehetőleg azt is jelenti, hogy ez a variáns több embert megfertőzhetett már hazánkban."