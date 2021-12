A poloskáknak, mint tudjuk, alig van természetes ellenségük. A hosszú és fagyos tél elmaradása is a fennmaradásukat segíti. Magyarország szinte egész területén megtalálhatóak, van, ahol igen nagy számban. Baranyában, valamint Tolna és Békés megyében a legnagyobb a számuk a lakosságarányos észlelések alapján, a legkevesebb pedig Vas, Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A poloskák a melegebb időhöz vannak szokva, ezért lehűléskor ösztönösen keresik azokat a helyeket, amelyek alkalmasak a telelésre, és ezek jellemzően az otthonok, lakások közelében van. Ugyan télen a poloskák nyugalomban vannak, azok, amelyek bekerültek a házakba, a téli, verőfényes napsütéses napokon mocoroghatnak.

"A napsütéses időben előjönnek és repkedhetnek, s bár a jelenlétük ilyenkor zavaró, károkat ebben az időszakban nem okoznak" - mondta a Blikknek Dr. Aponyi Lajos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara munkatársa.

A poloskák rendkívül kártevőek, szinte nem is válogatnak a növények között. A lakásokba pedig a legkisebb réseken is be tudnak menni. Ez ellen úgy tehetünk, ha megpróbáljuk ezeket felszámolni: vizsgáljuk át a redőnytokokat, ellenőrizzük a nyílászárók szigetelését és a vezetékek kimeneti nyílását is, és minden lehetséges ház körüli búvóhelyet.