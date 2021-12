Jómódú családból származik az a férfi, akit idén nyáron tartóztattak le, miután kiderült róla, hogy nem egyszerűen áttért az iszlám hitre, de feltehetőleg több radikális dzsihadista szervezetet is támogatott. A terrorizmus előkészületével vádolt kecskeméti egyetemista az interneten keresett információkat szöges csőbomba elkészítéséhez, melynek alkatrészeit már el is kezdte beszerezni. A virtuális térben társa is akadt, vele sokat beszélgettek terrorcselelekményekről, s maguk is terveztek merényleteket - írja a Bors.

A még ismeretlen chattárssal Budapesten és környékén, az Európa-bajnokság egyik meccsén, de Siófokon, a Balaton-parton is robbantani akartak, de tervben volt az is, hogy ketten, egy időben, két különböző helyszínen kocsival hajtanak majd emberek közé.

V. Kende tegnap állt bíróság elé, ahol bár bűnösségét nem ismerte el, az online levelezésének tartalmát nem vitatta. Ügyvédje szerint a férfi kettős életet élt: a valóságban visszahúzódó, törékeny fiatalember csak a virtuális térben játszotta a kemény legényt, online személyisége szöges ellentéte a valódinak.

Az elfogása óta börtönben lévő férfiról a kijelölt szakértő megállapította, hogy autizmusa mellett sizofréniával is küzd, ezért, valamint mentális állapotromlása miatt ügyvédje, Jován László a szabadlábra helyezését kérte a bíróságtól.

„Nagyon rosszul van. A kapcsolattartása a virtuális térre és a szüleire korlátozódott korábban, most viszont innen kikerült, és bekerült a rácsok mögé. Rohamosan romlik az állapota" – mondta a védő, hozzátéve: „Van egy V. Kende a valóságban, és van egy az online térben. Most ez a férfi kiszakadt onnan, ahol a valós személyiség jól érezte magát, és letartóztatták a virtuális személyiségét. Ezért kérvényeztük a szabadlábra helyezését, amit most ugyan elutasítottak, de fellebbeztünk".