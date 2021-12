Nagy Réka számára óriási megtiszteltetés és kihívás is egyben, hogy ő lehet az Exatlon Hungary All Star riportere 2022-ben. Minderről a TV2 kamerái előtt beszélt.

„Alig várom, hogy elinduljon a forgatás, nagyon boldog vagyok, hogy a pálya széléről élhetem át a futamokat és hogy riporterként közelebb hozhatom a versenyzőket, az Exatlon világát a nézőkhöz. Én először Amerikában találkoztam ezzel a formátummal, már akkor is nagyon tetszett. Hatalmas kihívás ez nekem, amiért nagyon hálás vagyok. A korábbi műsorvezetői, riporteri tapasztalataimból igyekszem majd meríteni, de alapvetően is nyitott, érdeklődő embernek tartom magam. Izgalmas lesz látni a versenyzők fejlődését, van egy-két karakter, akire nagyon kíváncsi vagyok. Az érdekel leginkább, hogy mentálisan, fejben ki lesz a legfelkészültebb, szerintem ez fog sok ponton dönteni. Az is izgalmasnak ígérkezik, hogyan alakulnak majd a csapatokon belüli erőviszonyok, hogyan változnak az eddig látott karakterek" – mondta el Nagy Réka.

„A modell munkáim miatt az utazás nem áll messze tőlem, volt olyan is, hogy több hónapot voltam távol az otthonomtól, így nem tartok attól, hogy egy kis időre a Dominikai Köztársaságba költözöm. Nem jártam még a karib térségben, így az is újdonság lesz számomra. De nincs mitől tartanom, biztos kezekben érzem magam, már most az előkészületek alatt érződik, hogy mennyire profi a stáb. Annak is örülök, hogy a műsorvezető számára is újdonság lesz az Exatlon Hungary, így együtt tudjuk megélni ennek a kihívásait" – tette hozzá Réka, aki a Dancing with the Starsban Hegyes Berci oldalán mutatta meg tánctudását.

Exatlon Hungary All Star – január 3-tól minden hétköznap este a TV2-n!