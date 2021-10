Hegyes Berci és Nagy Réka között szemmel láthatólag jól működik a kémia a TV2 Dancing with the Stars műsorában. A modellt teljesen elvarázsolja Berci csipőmozgása, ami a táncosnak szemmel láthatólag nagyon tetszik. Bár már az is nagyon árulkodó, ahogy Réka zavarba jön Berci közelségétől, most a kisvideóban azt is elárulta, hogy néha nehéz a táncra koncentrálnia.

Elkalandozik néha az ember, hiszen ott van melletted egy ilyen tökéletes csípőmozgással megáldott férfi... Van a gyönyörű arca, van egy felsőteste és van egy alsóteste, ami külön életet él. ... Nagyon nehéz koncentrálni, mert arra figyelsz, hogy úristen, fantasztikus, nagyon szexi. Vannak pillanatok, amikor tényleg úgy nézünk egymás szemébe, hogy uh, most ez a táncnak szólt, nekem szólt, van érzelem, vagy nincs érzelem? Nagyon nehéz..."

- mosolygott Réka, míg Berci hozzátette, nem tudja, neki szól-e, hogy Réka ennyire zavarba jön, de ő örülne neki, ha neki szólna.

Bercit annak idején Gelencsér Timivel is hírbe hozták, a rajongók nagyon szerették volna, ha nem csak a táncparketten találnak egymásnak, de ők sosem erősítették meg, hogy több lenne köztük barátságnál.