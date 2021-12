Az Exatlon Hungary riportere az All Star évadban nem Gelencsér Timi, hanem Nagy Réka lesz . "Alig várom, hogy elinduljon a forgatás, nagyon boldog vagyok, hogy a pálya széléről élhetem át a futamokat és riporterként közelebb hozhatom a versenyzőket, az Exatlon világát a nézőkhöz" - mondta Réka. Timi pedig az Instagram-oldalán árulta el, hogy ezúttal miért nem vele találkozhatnak a nézők.

"Sokan már értesültetek a hírről, hogy idén már nem tartok az Exatlon csapatával Dominikára. Fantasztikus és egyben nagyon kemény 3 évad van mögöttem amit úgy gondolom minden téren kimaxoltam.