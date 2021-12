Az RTL Híradója a kisvárdai görögkatolikus kórházban forgatott, Deák Csilla osztályvezető ápoló számolt be az aktuális helyzetről:

"Volt egy pár sikertörténetünk, amikor nagyon fiatal emberek kerültek hozzánk és nagyon aggódtunk, hogy mi lesz a sorsuk. De szerencsére sikerült olyan állapotba hoznunk őket, hogy jobb állapotban átkerülhettek a bárka-részlegünkre gyógyulni. Tényleg nagyon fiatalok, huszonévesek, amit ez a hullám hozott nekünk, hogy ilyen fiatalokat kell ellátnunk.

Ami nagyon nehéz még mindig, amikor a munkatársunkat kell ápolnunk. Őt sajnos elvesztettük, és ez végig kellett nézni. Ezt szerintem senki nem heverte ki nálunk.

Bizony, van olyan is, hogy családok is bekerülnek, több ilyennek találkoztunk. Még mindig több az oltatlan, aki intenzív osztályra kerül. Olyan is van, aki oltott és hozzánk kerül. Többnyire régen vették fel az oltást, a tavaszi időszakban, vagy kora nyáron. Ott már eltelt annyi idő, hogy meg kellene kapni a következő oltást. Olyan is volt, hogy nem régen kapott oltást, és az még nem fejtette ki a hatását."

Az orvosok és nővérek már most érzik, hogy a karácsony korlátozások nélkül telt, és attól félnek, hogy szilveszter után még több beteg kerül kórházba.