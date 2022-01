Szilágyi Liliána vőlegénye végig az úszó mellett állt, akkor is, amikor még nem tudta, mi történt szerelmével.

Szilágyi Liliána december végén vallott arról D. Tóth Kriszta műsorában valamint az Instagram-oldalán, hogy apja bántalmazta őt fizikailag, mentálisan és szexuálisan. A szavaira reagált az apja, és a húga is, aki még mindig a férfival lakik.

Liliána a HírTV vasárnap adásba kerülő műsorának felvételén szintén beszélt a bántalmazásról, de arról is ki volt az, aki végig mellette állt: vőlegénye, Zsombor. "Zsombor kitartott mellettem úgy is, hogy nem tudta, miért viselkedem vele olyan furcsán. Előfordult olyan is, hogy este felhívott és gitározott nekem a telefonba, hogy el tudjak aludni. Nekem ez mindvégig hihetetlenül sokat jelentett" - mondta.