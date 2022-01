"Sziasztok! Először is Boldog Új Esztendőt Kívánok Mindenkinek! Az elmúlt napokban történt események után, még mindig keresem a megfelelő szavakat. Büszkeség, Erő, Remény.

Talán ezek jellemzik leginkább amit érzek. Büszkeség, mert sosem hittem volna, számtalan üzenetet kaptam tőletek, ahol megszólaltok emellett az ügy mellett. Amikor elhatároztam, hogy beszélek az engem ért esetekről és tapasztalataimról, féltem nagyon kevesen fogjátok megérteni, mert a téma rendkívüli nehéz és ambivalens. Ezzel szemben megléptünk most együtt egy hatalmas mérföldkövet. Elkezdtünk nyitni egymás felé, és ami még fontosabb elkezdtetek merni megszólalni, megosztani a titeket ért fájdalmakat és elnyomásokat.

Erő, mert a közösségnek, amit elindítottunk elsöprő ereje van. Azért mert nem vagyunk többé egyedül, hanem kapcsolódunk egymáshoz. Mindig, minden esetben egy csoda történik, hogyha felismerjük a társadalmunk, közösségünk és legfőképpen önmagunk erejét. Én ennek az egésznek csupán egy képviselője vagyok, de minden szavammal és tettemmel veletek és értetek tevékenykedem.

Végül, de nem utolsó sorban pedig remény! Reményt adtatok, hogy igenis bárhonnan fel lehet állni! Bármilyen mélyen is vagy, mindig van kiút! Mindig van megoldás, hiszen ahol megértés születik ott egy új út nyílik! Nagyon nagyon köszönöm Nektek!!!

Apám megnyilvánulására nem kívánok reflektálni, mert úgy gondolom teljes mértékben önmagáért beszélnek a sorai. Nem vagyok hajlandó nyílt vagdalkozásba kezdeni, mert ez az egész ügy sokkal de sokkal értékesebb annál, minthogy szappanoperát csináljunk belőle. A gyűlölet és a támadás csak rossz dolgot tud létrehozni. Én senkit nem akartam és nem is akarok tönkretenni, egyszerűen saját magamat szeretném tisztázni.

A csapatommal, támogatóimmal azon dolgozunk tovább, hogy segíthessünk azoknak, akiknek szintén meg van kérdőjelezve a szavuk és ezáltal semlegesítve az őket ért abúzus.

...és még egy dolog, engedjétek meg, hogy itt üzenjek a húgomnak, mert máshogy sajnos nem tudom eljuttatni hozzá a szavaimat...

Drága kicsi húgom! Gerda! Tudom, hogy olvasod ezeket a sorokat. Tudd, hogy amióta megszülettél Te vagy a legnagyobb motivációm. Minden amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer Te is szabadon tudj élni! Mérhetetlen erő van benned és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál! Sajnálom, ha nem érted miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened!

Elmondhatatlanul szeretlek és hiányzol! De küzdök érted. Anyuval küzdünk érted minden téren!

(Kérlek emlékezz mit mondtam 2016-ban!!!!!!)

Mégegyszer KÖSZÖNÖM nektek, hogy vagytok!!!

Megyünk tovább, kitartást! A Magyar Úszó Szövetség is fontosnak tartja az ügyünket hiszen hivatalból és az elnök közbenjárásával fegyelmi bizottságot állít fel. Úgy gondolom, hogy ez is jelzi ügyünk fontosságát!" - írta a Facebookján az úszónő.