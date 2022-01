A hétvégén a Borsnak mesélt a családállításról Kárpáti Rebeka.

"Lényegében ez egy tudatalatti blokkoldó technika. Van egyéni és csoportos formában is, én az utóbbiba járok. A családállító terapeuta segítségével egy foglalkozás során oldunk fel olyan blokkokat, családi mintákat és berögződéseket, ami aktuálisan foglalkoztatja az embert vagy kihatással van a mindennapjaira. Ezt megelőzi egy egyéni konzultáció, ahol a terapeuta rávezet arra, amivel érdemes lenne foglalkozni"

– kezdte Rebeka, aki az elején szkeptikus volt, mivel egy-egy foglalkozáson a többi, idegen résztvevőnek kellett megszemélyesíteni a családtagjait.

Már arra is rájött, hogy mit rontott el korábbi párkapcsolataiban:

"Nem abban az értelemben választok rosszul, hogy valaki mindig megcsal, vagy anyagi gondokkal küzd, netán bántalmaz, hál' istennek erre nem volt példa. Felismertem, mindig belefutok abba, hogy mindent odaadok magamból annak, akivel vagyok és ez egy idő után felemészti az energiáimat. Megfogadtam, ezután senkinek sem fogok „bakot tartani". Nem arról beszélek, amikor kölcsönösen segítjük egymást, hanem amikor egyértelműen látszik: ez egyoldalú"

– magyarázta Rebeka.



"Most nagyon szigorú leszek ebben, igaz, eddig is csak akkor kezdtem bele egy párkapcsolatba, ha azt éreztem, ebből ásó, kapa, nagyharang lehet, de most már csak olyasvalakivel fogok majd bele párkapcsolatba, akivel azt érzem, többé vagy jobbá válok mellette. Aki épít és nem leépít, aki mellett erősnek érzem magam, ragyoghatok és nem elviszi az energiámat, hanem együtt emeljük egymást. Amíg nem találom meg ezt az illetőt, addig senkivel le nem állok!" – vallotta be a műsorvezető.

A teljes cikk a Bors oldalán található meg.