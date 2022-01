Elhunyt Dobos Attila. 80 évet élt. Nagy slágerek szerzője volt, amikor disszidált. Idehaza le is tiltották a dalait egy időre. Aztán a rendszerváltás előtt hazajött, fogorvosként is praktizált, új táncdalfesztivált szervezett. Több dal is megőrzi emlékét: Mama, Kövek a vízparton, Isten véled édes Piroskám, Nyári zápor, Albérlet az emeleten, Annyi ember él a Földön, Minden ember boldog akar lenni, Annál az első ügyetlen csóknál... Nyugodjék békében!

-olvasható a Facebookon Gréczy Zsolt üzenőfalán.

Dobos Attila 1941. április 27-én született, és már a húszas éveire befutott énekes lett. A táncdalfesztiválok egyik elsőszámó kedvencévé vált, 1968-ban pedig már saját válogatás lemeze is megjelent. Nemcsak a könnyűzenében, de a fogorvosi szakmájában is előszeretettel tevékenykedett, egészen addig amíg el nem tiltották tőle, mondván, hogy döntse el, orvosként vagy inkább a szórakoztatóipar tagjakén akar dolgozni.

Mivel a döntés értelmében érvénytelenítették a diplomáját, a dalai szerzői jogainak felét pedig akkori feleségének ítélték, gyakorlatilag földönfutóvá vált, ezért elhagyta az országot. Attila ezt követően Németországban telepedett le, dalai sugárzását abbahagyták, lemezét betiltották. Később visszatért Magyarországra, 1985-ben megjelentette második nagylemezét.

Nemcsak a zenét, de a nőket is imádta, párjai között volt Mary Zsuzsi énekesnő, végül a nála 34 évvel fiatalabb Erzsébet oldalán találta meg a boldogságot, akinek 2021 szilveszterén kérte meg a kezét és aki akkor is mellette volt amikor egészségi állapota romlani kezdett.