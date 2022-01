Az All Star évadban új helyszínen versenyeznek a sportolók, de nem csak ebben lesz más a mostani műsor. Az Exatlon eddigi arca, Palik László ugyanis kiszállt a produkcióból, a helyére pedig Monoki Lehel sportriportert választotta a TV2. Új ember vette át a pályamenti riporter szerepét is, Gelencsér Tímea helyett Nagy Réka faggatja a játékosokat.

Minden versenyző bizonyítani akar, ki azt, hogy nem véletlenül ért el jó helyezést korábban, ki pedig azért, hogy most még jobban teljesítsen. Ennek is lehetett az eredménye, hogy az első adásban rögtön négyen is megsérültek.

Herczeg-Kis Bálintnak például be kellett ragasztani a fejét még a pályán, Rozs Gergely pedig egy öltéssel a lábában tért vissza az orvostól. Kocsis Alexandra a karjára esett rá, míg Novák Zalán megcsúszott, amely miatt egyelőre az is kérdéses, hogy a mai adásban játszik-e majd – írja a Blikk.

Zalánnak a második évadban izomszakadása volt, ezért akkor kénytelen volt feladni a játékot. Reméli, hogy nem ismétlődik meg a balszerencse.