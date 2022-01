Elkezdődött az Exatlon Hungary All Star. A műsor riportere, Nagy Réka mindenekelőtt megmártózott a tengerben.

Nagy Réka számára óriási megtiszteltetés és kihívás is egyben, hogy ő lehet az Exatlon Hungary All Star riportere 2022-ben. Természetesen van benne izgalom, ezért odafigyel a relaxálásra is: rendszeresen úszik és fut a gyönyörű szigeten.

A Bors megkérdezte, milyen ruhákat vitt magával Dominikára: "A levegő magas páratartalma miatt igyekeztem lenge ruhákat is pakolni" – mondta Réka. – "A legtöbb talán a bikiniből és a rövidnadrágokból és szoknyákból van, de elég sok papucsot és sportcipőt is hoztam magammal."