Az omikron variáns jóval fertőzőbb, mint a koronavírus korábbi változatai, ez pedig érzékelhető a pozitív tesztek számában is. Erről vallott Dr. Mangó Gabriella háziorvos a Facebook-oldalán. "Most tértem magamhoz a hétfői-keddi maratoni rendelői »csúcsfutás« után. Szinte 90%-ban pozitívak a PCR-tesztek. Háromszor oltottak enyhe náthával viszik a covidot. Fiatalabbak is betegszenek meg súlyosan, most pl. egy 92-ben született fiúért szurkolok. Viszont, amit tapasztalok, hogy a sinopharmmal oltottaknál mèg nem láttam tüdőgyulladást és nem is írtatok ilyen tapasztalatról nekem. Ha van erre infótok és megosztjátok itt velünk, megköszönöm. És mindenkinek Boldog, egészsèges 2022-őt" - írta a Facebookon.