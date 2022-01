Damu Roland családja és barátja között feszült hangulat alakult ki, méghozzá azért, mert összeszedte és állítása szerint raktárba szállította a színész holmiját a barát, Szilágyi Zsolt, aki azt is elárulta, Damu Roland nagyobb összeggel gazdagodott halála előtt.

"Roli egy új, az internetre szánt tervét akarta megvalósítani, együtt dolgoztunk rajta. Egy közös barátunk adott neki ehhez anyagi segítséget, utalt neki több millió forintot" - mondta a Blikknek Zsolt.

Az elszállított tárgyak miatt azonban a színész családja feljelentést tervez tenni."Nem jutottunk be a lakásba, a menyasszonya járt ott, és úgy tudjuk, több dolog is eltűnt. Nincs meg a gitárja, az órái, a kulcsa, ami több mint furcsa. Nem kaptunk kulcsot, de amikor kerestük a főbérlőt, hogy engedjen be minket, kerek-perec megtagadta a kérést. Bezzeg, úgy tudjuk, Szilágyi Zsolt bemehetett. Édesanyám azt tervezi, feljelentést tesz, mert ilyet nem tehet valaki, aki barátnak vallja magát" - mondta Damu Roland unokatestvére, Zita.

"Egy másolt kulccsal jutott be Roland kedvese – akiről nem tartom valószínűnek, hogy a jegyese volt – a főbérlő, valamint én egy közös ismerősünkkel. Tanúk előtt szedtem össze Roland cuccait, amiről leltár is készült, ezt elküldtem a szüleinek és Évának, a nagynéninek is. Roland holmiját egy raktárba vittük, mert az a hagyaték része. Főként eszmei értéket képvisel, hiszen ruhadarabokról van szó, két olcsóbb karóráról és egy gitárról, ezek kerültek a zsákokba. Azok az emberek vinnék el a holmijait, és temetnék el őt, akiket Roland tudomásom szerint a Facebook-oldaláról is letiltott?" - mondta Zsolt.

"Megbeszéltük néhányan, hogy fizetjük a temetést, a búcsúztatót és a sírkövet, hiszen Éva néniék albérletben élnek, nyugdíjból, mindezt ők ki sem tudnák így fizetni. Megbeszéltünk mindent, kiválasztottuk a márvány sírkövet is, mi álltuk volna a költségeket, ám hirtelen minden megváltozott" - tette hozzá.